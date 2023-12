Cisjordanie : attaque par balle près de l’implantation d’Ateret, une Israélienne blessée

Le terroriste a tiré sur une voiture, avant de prendre la fuite, la victime est dans un état modéré selon le Magen David Adom

Une Israélienne de 27 ans a été modérément blessée par balles, lundi matin, lors d'un attentat présumé près de l'implantation d'Ateret, dans le centre de la Cisjordanie, selon le Magen David Adom. Selon les premières informations, un terroriste a tiré sur le véhicule dans lequel se trouvait la jeune femme, accompagnée d'un homme et d'un bébé d'un mois et demi, avant de prendre la fuite en direction de Bir Zeit. La victime est consciente et reçoit des soins sur place. Lors de l'attaque, des coups de feu ont été tirés sur plus d'un véhicule.Tsahal a indiqué s'être mis à la recherche du terroriste et a installé des barrages routiers dans la région, blioquant notamment la route 465 qui traverse la région du Benyamin.