"Au cours de mon mandat, Israël a frappé deux fois le sol iranien", révèle Naftali Bennett

Israël aurait frappé une base de drones en Iran en février 2022, puis éliminé Hassan Said Khodayari, colonel de la force Qods à Téhéran un mois plus tard

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, a révélé dans un article qu’il a écrit pour le Wall Street Journal paru vendredi, qu’Israël a frappé le sol iranien à deux reprise en 2022, alors qu’il était à la tête du gouvernement de l’État hébreu. La première frappe a eu lieu sur une base de drones en Iran après que la République islamique a lancé deux attaques de drones infructueuses sur Israël en février 2022. La deuxième opération a eu lieu un mois plus tard après une tentative d’assassinat de touristes israéliens en Turquie, lorsque le commandant de cette unité a été éliminé dans le centre de Téhéran.

Lors de la frappe aérienne de février 2022, des dégâts importants ont été infligés au système de drones iraniens, des centaines de ces engins volants ayant été détruits. L’Iran avait alors attribué cet acte à Israël qui continue de nier son implication. Le journal libanais Al-Mayadeen, affilié au Hezbollah, rapportait à l’époque que l’attaque avait été menée par six drones israéliens.

Hassan Said Khodayari, colonel de la force Qods des Gardiens de la révolution iranienne, a été assassiné un mois plus tard dans le centre de Téhéran. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, deux hommes armés à moto lui ont tiré cinq balles dans la tête avant de prendre la fuite. Au même moment, le ministère iranien du Renseignement affirmait avoir découvert un réseau d'espionnage israélien et arrêté ses membres.

Selon le journal koweïtien Al-Qabas, Khodayari était un collaborateur de Qassem Soleimani, l'ancien commandant de la Force Qods, éliminé en 2020 par les États-Unis.