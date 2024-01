L'auteur d'une attaque au couteau la semaine dernière était un espoir du football palestinien

Le terroriste, Ahmad Alian, a été abattu après avoir blessé deux Israéliens

Des détails supplémentaires ont été révélés dans les médias arabes sur le terroriste qui a perpétré l'attaque au couteau jeudi dernier au checkpoint de Mazmoria, situé entre Har Homa et le Gush Etzion, près de Jérusalem. Ahmad Alian, qui travaillait également à l'hôpital Hadassah, était une des pépites du football palestinien.

Sur la page Facebook de l'équipe nationale de football de Palestine, qui compte environ 65 000 abonnés, il était écrit quelques heures après l'attaque : "Ahmad Alian a décidé de jouer son dernier match. Il s'est rendu au checkpoint, a gravement blessé un soldat des forces d'occupation et a été abattu." Avant de commettre l'attaque au couteau jeudi, il avait écrit sur son compte Facebook : "Félicitations à celui qui a choisi la mort des martyrs". Deux membres des forces de sécurité - une soldate et un garde de sécurité - ont été légèrement à modérément blessés dans l'attaque.

Ahmad Alian, 23 ans, originaire de Jabal Mukaber à Jérusalem-Est, est arrivé au checkpoint depuis le territoire israélien, a commis son forfait avant d'être abattu par le garde de sécurité blessé et une soldate de la police des frontières.

Les médias arabes ont indiqué qu'Alian était "considéré par le passé comme l'un des futurs joueurs de l'équipe nationale et qu'il avait été convoqué en équipe nationale junior. Il était apprécié pour ses compétences de dribbleur et son sens aigu du but".