Israël : passation de pouvoir aux Affaires étrangères, Eli Cohen vante un soutien international sans précédent

"Trois mois après le début de la guerre, le nombre de pays occidentaux appelant à un cessez-le-feu se compte sur les doigts d’une main"

Une cérémonie de passation de pouvoir s'est tenue mardi matin au ministère des Affaires étrangères, où le ministre sortant Eli Cohen a présenté une longue liste de réalisations effectuées sous son mandat au cours de l’année 2023. Il a également souhaité le succès de son successeur, l’ancien ministre de l'Energie Israël Katz.

Depuis le début de la guerre, un nombre sans précédent de dirigeants du monde entier se sont rendus en Israël pour exprimer leur solidarité avec l’État hébreu après les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre. Le ministère des Affaires étrangères s’est efforcé de sensibiliser l’opinion internationale à la question des otages détenus à Gaza et a accompagné des dizaines de délégations de familles d’otages à travers le monde, a indiqué un communiqué de la diplomatie israélienne.

Shlomi Amsalem/Israeli Ministry of Foreign Affairs

"Depuis le 7 octobre, les employés du ministère travaillent 24 heures sur 24 et leur travail intensif a mené aux visites d’un nombre sans précédent de dirigeants mondiaux et de diplomates", s’est félicité Eli Cohen. "Trois mois après le début de la guerre, le nombre de pays occidentaux appelant à un cessez-le-feu se compte sur les doigts d’une main", a-t-il ajouté. "Au cours de l'année écoulée, nous avons travaillé pour promouvoir le statut international de l'État d'Israël, renforcer les relations diplomatiques et faire progresser les intérêts économiques et sécuritaires du pays", a-t-il résumé.

Le ministre sortant a fait ses adieux au personnel du ministère et a passé en revue la liste des principales activités de son ministère pour l’année 2023, comprenant entre autres, outre les visites des dirigeants internationaux déjà évoquées, l’ouverture de quatre ambassades à Jérusalem, les deux nouvelles ambassades israéliennes inaugurées dans des pays musulmans (Azerbaïdjan et Tchad), l’ouverture de l’espace aérien omanais aux vols israéliens ou encore les liens renforcés avec le Turkménistan, les Émirats arabes unis ou le Soudan.