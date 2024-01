Israël en pourparlers avec le Tchad et le Rwanda pour l’accueil de milliers de Palestiniens de Gaza

Israël est en pourparlers avec le Rwanda et le Tchad pour accueillir des milliers de d’habitants de la bande de Gaza. Les deux pays africains ont donné leur accord à la poursuite des discussions avec Israël à ce sujet, contrairement à d'autres pays qui ont refusé le principe même d’un déplacement de la population gazaouie, a révélé Zman Israel vendredi, citant un responsable politique israélien.

La même source a indiqué que des négociations sont en cours avec le Mossad et le ministère des Affaires étrangères. "Nous devons faire avancer cette solution tout en faisant très attention aux réactions internationales qui pourraient l’interpréter comme un transfert forcé et non une migration volontaire", a-t-il ajouté. "C'est pourquoi nous travaillons étroitement avec des conseils juridiques", a-t-il précisé.

Kobi Gideon / GPO

Selon ce responsable politique, le principe est d'accorder une généreuse subvention financière à tout Palestinien qui souhaite quitter Gaza, ainsi qu'une aide importante au pays d'accueil, qui comprendrait notamment une aide militaire. Un membre du cabinet politique et de sécurité israélien a déclaré à Zman Israel "qu'il n'y a pas d'autre solution pour les résidents de Gaza que l'immigration. Ils n'ont nulle part où retourner aujourd'hui. Gaza est détruite et n'a pas d'avenir car elle le restera".

Le Rwanda et le Tchad entretiennent de bonnes relations avec Israël et le président rwandais Paul Kagame s’est déjà rendu en visite officielle dans l’État hébreu. Le Rwanda, connait par ailleurs un boom dans le secteur de la construction mais fait face à une pénurie de main d’œuvre. L’arrivée de milliers de Palestiniens est donc vue comme une éventuelle solution. Le Tchad, dont 60 % de la population est musulmane sunnite, a établi des relations diplomatiques avec Israël en 2019 et Benjamin Netanyahou s’y est rendu pour l’occasion. En février de l’année dernière c’était au tour du président tchadien Mahamat Idriss Déby de venir en Israël.

Abed Rahim Khatib/Flash90

Jeudi, le même média révélait qu’Israël mènerait des discussions secrètes avec le Congo en vue d'une réinstallation "volontaire" des Palestiniens de Gaza dans le pays. "Le Congo serait disposé à accueillir plusieurs milliers de migrants palestiniens", a affirmé une source haut placée au sein du cabinet de sécurité.