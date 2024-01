L'Arabie saoudite "toujours intéressée" par un accord de normalisation avec Israël après la guerre

L'ambassadeur d'Arabie saoudite au Royaume-Uni a déclaré mardi, à la BBC, que son pays souhaitait normaliser ses relations avec Israël après la guerre à Gaza, mais que tout accord devrait aboutir à la création d'un État palestinien. Le prince Khalid bin Bandar a confirmé qu'un tel pacte était "proche" lorsque le royaume a interrompu les négociations sous l'égide des États-Unis après les attaques meurtrières du Hamas contre Israël le 7 octobre.

L'Arabie saoudite croit toujours à l'établissement de liens avec Israël malgré le nombre "déplorable" de victimes à Gaza, a-t-il déclaré, mais cela ne se fera pas "au détriment du peuple palestinien". L'ambassadeur a également mis en garde contre un "manque d'humanité" à propos de Gaza, la communauté internationale ne faisant pas assez pour mettre fin aux combats, selon lui. Il a également déclaré qu'il aimerait voir le Royaume-Uni "modérer sa position", et "traiter Israël de la même manière qu'il traite tous les autres". "L'aveuglement à l'égard d'Israël est un véritable problème, car il constitue un obstacle à la paix", a-t-il ajouté.

Khalid bin Bandar a toutefois confirmé que les dirigeants de son pays étaient "absolument intéressés" par un accord. "Un accord était proche, cela ne fait aucun doute. Pour nous, le point final n'incluait rien de moins qu'un État palestinien indépendant. Ainsi, si nous croyons toujours - après le 7 octobre - à la normalisation, celle-ci ne doit pas se faire au détriment du peuple palestinien", a déclaré le prince Khalid.

Leon Neal/Pool Photo via AP

Interrogé sur le fait de savoir si, pour l'Arabie saoudite, le Hamas pourrait faire partie de ce futur État palestinien, le prince Khalid a répondu que cela "nécessitait beaucoup de réflexion". "Il y a toujours de la place pour le changement si l'on est optimiste et si l'on a de l'espoir. Mais lorsqu'il y a un conflit, la première chose à reconnaître est que les deux parties ont perdu", a-t-il ajouté. "Le problème que nous rencontrons aujourd'hui avec le gouvernement israélien actuel est qu'il adopte une perspective extrême et absolutiste qui ne permet pas de parvenir à un compromis et qui, par conséquent, ne permettra jamais de mettre fin au conflit."

Fin septembre, le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane, avait déclaré lors d'une interview à la télévision américaine que "chaque jour, nous nous rapprochons" d'un accord. S'il a affirmé que la question palestinienne était "très importante" et que tout accord devrait "faciliter la vie des Palestiniens", il n'a pas déclaré qu'il dépendrait d'avancées vers la création d'un État palestinien indépendant.

(Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

Lundi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a fait savoir qu'il avait abordé le sujet de la normalisation avec Mohammed ben Salmane. "Il y a un intérêt évident à poursuivre dans cette voie, mais il faudra pour cela que le conflit prenne fin à Gaza et qu'il y ait une voie pratique vers un État palestinien", a-t-il déclaré.