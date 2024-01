Le Shin Bet révèle une intensification des efforts de manipulation par l'Iran

L'agence de sécurité Shin Bet a révélé lundi que les services de renseignement iraniens ont tenté d'espionner des responsables de la défense israélienne et de recueillir des informations sur des civils en utilisant de fausses pages sur les réseaux sociaux relatives à la guerre en cours et aux otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Selon le Shin Bet, des agents iraniens, utilisant de faux profils en ligne, ont chargé des Israéliens de photographier les résidences de responsables de la défense israélienne et d'autres responsables qui apparaissent fréquemment dans les médias et s'expriment publiquement contre l'Iran.

En utilisant des pages de médias sociaux et des sites web fictifs, les agents iraniens ont également organisé des rassemblements près des domiciles des familles des otages détenus par le Hamas et ont fait envoyer des bouquets de fleurs et des messages à leurs domiciles, selon le Shin Bet. L'agence indique que les agents iraniens ont profité des manifestations pour la libération des otages en demandant à des Israéliens d'accrocher des pancartes écrites par leurs soins et de photographier les manifestants.

Les pages demandaient également aux Israéliens de remplir des questionnaires, ce qui obligeait les victimes à donner des informations personnelles. Le Shin Bet affirme qu'il s'agissait d'une tentative de collecte d'informations supplémentaires sur des civils israéliens, afin de les utiliser ultérieurement pour mener à bien diverses tâches. Les profils sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Telegram et TikTok, comprenaient des pages se faisant passer pour celles de militants d'extrême droite et de partisans des otages, ainsi qu'une page du nom de Kan+, usurpant l'identité du radiodiffuseur public Kan.