Une soldate israélienne blessée lors d'un échange de tirs avec 20 suspects à la frontière égyptienne

L'armée israélienne a déclaré qu'une soldate avait été blessée lors d'un échange de tirs avec 20 suspects qui tentaient de traverser la frontière depuis l'Égypte, tandis que les autorités égyptiennes ont déclaré qu'une opération de contrebande de drogue avait été déjouée dans la région. Un porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré qu'un affrontement avait éclaté et qu'un individu avait été tué au sud du poste frontière d'Al-Awja (Nitzana), ajoutant que la contrebande d'une quantité "estimée à 174 kilogrammes de substances narcotiques de différents types avait été déjouée".

Tsahal, pour sa part, a seulement indiqué que les soldats israéliens avaient identifié les suspects près du poste frontière de Nitzana, sans entrer dans les détails de l'incident. L'état de la soldate blessée a été considéré de léger à modéré. Le porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré que six des contrebandiers ont été arrêtés et a souligné que l'incident s'est produit au sud du poste frontière où les livraisons d'aide à Gaza ont été inspectées.

IDF

Israël et l'Égypte sont en désaccord au sujet d'un traité de paix vieux de plusieurs décennies et de la zone tampon du corridor de Philadelphie, en partie à cause des opérations de contrebande et du passage de terroristes par divers tunnels. Depuis le 7 octobre la crainte existe également que des otages ne soient emmenés par ce passage et ne disparaissent du radar. D'autres rares incidents ont eu lieu à la frontière, avant et après le début de la guerre.