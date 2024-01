Conversation entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou pour la première fois en 27 jours

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone avec le président américain Joe Biden, selon la Maison Blanche, pour la première fois depuis 27 jours.

Si les États-Unis ont continué à soutenir la guerre menée par Israël contre le Hamas, les divergences sont devenues de plus en plus flagrantes en ce qui concerne la vision de Washington pour l'après-guerre, à savoir que l'Autorité palestinienne remplace le Hamas en tant qu'organe directeur, dans le cadre d'une initiative plus large visant à trouver une solution à deux États.

Courtesy: Shachar Yurman

M. Netanyahou a rejeté une proposition américaine qui aurait vu l'Arabie saoudite aider à la reconstruction de Gaza avec plusieurs autres pays arabes, en plus d'accepter de normaliser les liens avec Israël, à condition que Jérusalem accepte de prendre des mesures pour créer une voie vers un éventuel État palestinien. Lors de leur dernier appel téléphonique, le 23 décembre, M. Biden aurait perdu patience et mis fin à l'appel de manière abrupte après que M. Netanyahou a de nouveau traîné les pieds pour répondre aux exigences des États-Unis, qui demandent à Israël de débloquer des centaines de millions de dollars de recettes fiscales qu'il retient auprès de l'Autorité palestinienne. Le cabinet devrait voter sur une proposition de transfert de ces fonds dans les prochains jours. Selon la Maison Blanche, les deux hommes ont discuté de l'évolution de la guerre à Gaza. Selon les médias israéliens, la conversation a duré près de 40 minutes et qu'elle s'est déroulée dans un bon "état d'esprit".