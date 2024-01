Jérusalem : des attentats planifiés par des terroristes de Daesh déjoués pour la deuxième fois ce mois-ci

Les forces israéliennes ont déjoué des attaques terroristes planifiées par deux terroristes affiliés à l’État islamique (Daesh) à Jérusalem-Est. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type déjouée en un mois. Les deux hommes, qui avaient prêté allégeance à l’EI, ont acheté divers produits chimiques pour préparer des engins explosifs afin de perpétrer des attaques contre des civils et des membres des forces de sécurité dans la région de Jérusalem. Un acte d’accusation sera déposé contre eux par le bureau du procureur ce lundi, ont indiqué la police israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet dans un communiqué conjoint.

Courtesy to Israel Police Spokesperson

Les deux terroristes, âgés de 19 et 20 ans, ont été arrêtés le 26 décembre dernier à leur domicile de Jérusalem-Est. Lors de la perquisition, diverses substances chimiques soupçonnées d'être utilisées pour préparer les explosifs, des drapeaux de l’État islamique et du Hamas et des notes détaillant comment fabriquer un explosif, ont été saisis parmi de nombreux autres objets.

Courtesy to Israel Police Spokesperson

L’enquête a révélé que les deux hommes, qui avaient également visionné de nombreux contenus diffusés par Daesh, n’ont pas eu le temps d'obtenir tous les matériaux nécessaires à la fabrication de bombes, ayant été appréhendés avant d’être en mesure d’agir.

Il y a à peine une semaine et demie, à la suite d’une enquête conjointe de la police et du Shin Bet, des actes d'accusation ont été déposés contre deux autres terroristes soutenant l'Etat islamique, qui prévoyaient également de commettre des attentats à la bombe. Au cours de l'année écoulée, les forces israéliennes ont déjoué des dizaines d'attaques dans la région de Jérusalem, a conclu le communiqué.