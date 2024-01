Tentative d'attaque en Cisjordanie : un terroriste armé sur une moto éliminé par des soldats

Un terroriste armé a été éliminé par des soldats israéliens réservistes après être arrivé sur une moto et avoir ouvert le feu sur les forces opérant dans un poste de garde près du carrefour Einav en Cisjordanie, près de Tulkarem. Aucune victime n'a été signalée parmi les forces israéliennes. Selon des rapports non confirmés, les soldats ont tiré plus de 20 balles sur le terroriste présumé.

IDF Spokesperson