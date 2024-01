Le directeur du ministère israélien de la Défense à Washington pour renforcer la coopération militaire

Le directeur général du ministère israélien de la Défense, le général Eyal Zamir, a achevé jeudi une visite de travail à Washington, où il a rencontré les dirigeants du Département de la Défense et du Département d'État des États-Unis, ainsi que des cadres de Lockheed Martin et de Boeing. Cette visite avait pour but de renforcer l'étroite coopération entre Israël et les États-Unis depuis le début de la guerre, a indiqué un communiqué du ministère israélien de la Défense.

Eyal Zamir a discuté avec ses homologues américains de l'acquisition d'armements pour se préparer à une évolution de la guerre. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement de l’armée israélienne dans le but de maintenir l’avantage militaire de Tsahal, ainsi que sa capacité à faire face à divers scénarios de combat.

U.S. Department of Defense and Lockheed Martin

Le directeur du ministère a aussi abordé la situation actuelle des combats à Gaza ainsi que le conflit avec le Hezbollah dans le nord du pays. Les discussions ont également porté sur la lutte contre les agressions iraniennes visant à nuire à Israël et à déstabiliser le Moyen-Orient.

M. Zamir a également rencontré des dirigeants des principales industries de défense américaines avec lesquels il a échangé sur les accords d’acquisition d’armement et d’équipements avancés existants, ainsi que des plans du ministère israélien visant à en promouvoir de nouveaux. Eyal Zamir a exprimé sa gratitude, au nom du ministre de la Défense Yoav Gallant et des institutions de la Défense, aux États-Unis pour leur engagement sans précédent envers l'État d'Israël, et pour le soutien qu'ils apportent à ses besoins en matière de défense.