Israël négocie avec les États-Unis l’achat d’avions de chasse, d’hélicoptères et de munitions

Les responsables de la défense israélienne ont fait avancé jeudi un certain nombre d’accords de défense clés avec les États-Unis, qui sont sur le point d'acquérir de nouveaux avions de combat, des hélicoptères d’attaque et un approvisionnement continu en munitions.

Plus tôt ce jeudi, le directeur général du ministère de la Défense, Eyal Zamir, a conclu une visite de travail à Washington, au cours de laquelle il a rencontré des hauts responsables de la défense et du département d’État, ainsi que des dirigeants de grandes entreprises de défense américaines pour discuter de l’avancement des accords. Selon des sources dans le secteur de la défense, les plans d’Israël visant à acquérir un nouvel escadron de 25 avions de chasse furtifs F35i, un escadron de 25 avions de chasse F-15IA — la variante israélienne du F-15EX avancé — et un escadron de 12 hélicoptères Apache ont avancé au cours des discussions.

Olivier Fitoussi/Flash90

Les accords, dont certains ont déjà été publiés, n’ont pas encore été signés. L’année dernière, Israël a présenté des demandes officielles aux États-Unis concernant l’acquisition des chasseurs F-35 et des avions F-15. L’acquisition des hélicoptères Apache fait suite aux enseignements tirés de l’attaque du 7 octobre du Hamas et des combats dans la bande de Gaza, selon des sources de défense. Toujours dans le cadre des discussions, la délégation du ministère de la Défense a travaillé pour faire progresser l’approvisionnement continu en munitions américaines au milieu de la guerre. Au moins 250 avions cargo et plus de 20 navires ont livré plus de 10000 tonnes d’armement et d’équipement militaire à Israël depuis le début de la guerre.

Pour que les accords se finalisent, ils nécessitent l’approbation du gouvernement, une décision qui, selon les sources de la défense, pourrait être prise dans les prochaines semaines.