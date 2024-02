Washington réaffirme son soutien à Israël, malgré les critiques adressées par Ben Gvir à Biden

Le Conseil de sécurité nationale américain a fermement dénoncé les propos du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a critiqué le président Biden et sa politique dans une interview au Wall Street Journal, et ce malgré le soutien substantiel que ce dernier a accordé à Israël. Le Conseil affirmé : "Nous maintenons notre engagement à soutenir Israël dans sa lutte contre le Hamas."

Dans l'interview publiée dimanche, Ben-Gvir avait affirmé que l'administration Biden nuisait à l'effort de guerre d'Israël et a soutenu que l'ancien président Trump aurait accordé à Israël une plus grande liberté pour démanteler le Hamas. La Maison Blanche a également condamné l'appel de Ben-Gvir à "encourager volontairement" l'émigration des Palestiniens de la bande de Gaza, comme il l'a déclaré lors d'une conférence sur le retour des implantations à Gaza. Le ministre avait affirmé dans l'interview au journal américain que l'encouragement au départ des Gazaouis de la bande est une initiative réelle d'"action humanitaire": "Nous avons été clairs, cohérents et sans équivoque dans nos déclarations contre le transfert forcé de Palestiniens hors de Gaza", a indiqué Washington.

Yonatan Sindel/Flash90

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également balayé les propos de son ministre, sans toutefois mentionner son nom :"Je n'ai pas besoin d'aide pour savoir comment conduire nos relations avec les États-Unis et la communauté internationale tout en défendant fermement nos intérêts nationaux. Dieu merci, je le fais depuis des années."