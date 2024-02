Russie : l'ambassadrice d'Israël convoquée pour ses "déclarations inacceptables"

L'ambassadrice d'Israël en Russie, Simona Halperin, a été convoquée par le ministère russe des Affaires étrangères pour ses "déclarations inacceptables" lors d'une interview accordée au journal économique russe Kommersant, a rapporté lundi l’agence d’État russe TASS. "En raison des déclarations publiques inacceptables de l'ambassadrice d'Israël, qui déforment la politique étrangère russe et les réalités historiques, Mme Halperin sera convoquée au ministère des Affaires étrangères", a fait savoir le ministère.

Lors de l’interview, Simona Halperin a notamment exprimé sa déception face à la position officielle de la Russie concernant le Moyen-Orient et la guerre à Gaza et ses liens avec le Hamas. Elle a également évoqué la guerre entre la Russie et l'Ukraine et critiqué de précédents propos du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, sur la Shoah. Ce dernier avait déclaré que "l'affirmation selon laquelle l'Holocauste était l'extermination du seul peuple juif contredit la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies".

"Les propos de Mme Halperin sur la nécessité de modifier le 'calendrier d'État' de la Russie constituent une ingérence dans les affaires intérieures", a déclaré le ministère. Dans son interview, Mme Halperin a critiqué le fait que la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste n'était pas une journée officielle observée en Russie. "Malheureusement, la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste n'est pas encore une journée officielle dans le calendrier de la Fédération de Russie. J'en parlerai à mes collègues russes", a-t-elle déclaré à Kommersant. "Je ne comprends pas vraiment pourquoi le ministre des Affaires étrangères Sergey Lavrov minimise l'importance de cet événement monstrueux".

(AP Photo/Themba Hadebe)

Simona Halperin a pris ses fonctions d'ambassadeur d'Israël en Russie en décembre 2023. Son entretien avec Kommersant visait à examiner la position d'Israël sur les relations russo-israéliennes. Depuis le 7 octobre, le dialogue entre les deux pays est de plus en plus tendu, Israël critiquant les liens de Moscou avec le Hamas ainsi que sa coopération "dangereuse" avec l'Iran.