L'armée israélienne s'excuse pour avoir organisé un exercice simulant l'enlèvement d'un Palestinien

Le commandant du commandement central a présenté ses excuses après le tollé provoqué par l'exercice de Tsahal lundi, simulant l'enlèvement d'un Palestinien par des extrémistes juifs en Cisjordanie. L'affaire a suscité un vif émoi au sein de la classe politique israélienne, poussant le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réclamer qu'une enquête soit menée. De nombreuses voix ont dénoncé ce scénario, affirmant qu'il était particulièrement déplacé dans le contexte de l'enlèvement par le Hamas de centaines de personnes, dont plus de la moitié se trouvent encore à Gaza.

"Je m'excuse sincèrement auprès de tous ceux qui ont été blessés. Notre mission est de protéger la population, et les exercices que nous menons ne visent que cet objectif. Nous avons commis une erreur. Nous nous engageons à enquêter sur celle-ci et à en retirer les leçons adéquates afin de nous améliorer.

Plus tôt dans la soirée, le chef d'état-major Herzi Halevi avait lui-même présenté ses excuses pour cet exercice. "Tsahal combat sur tous les fronts et en Judée-Samarie, nos forces sont confrontées à un terrorisme brutal dans un environnement complexe. L'exercice réalisé hier avait pour but de préparer les troupes à faire face à une grande variété de scénarios, dans le but d'améliorer leur préparation", a-t-il déclaré. "Cela dit, le scénario en question n'aurait pas dû être mis en place, c'est une erreur de notre part. Nous allons enquêter et nous sommes désolés envers tous ceux qui ont été blessés."