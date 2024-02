"Le Hezbollah subira de nombreuses pertes et continuera à payer", déclare le chef de l’armée de l’air israélienne

"Des dizaines d'avions opèrent désormais dans le ciel du Sud-Liban et dès que l’ordre sera donné, ces dizaines se transformeront en centaines qui effectueront les missions quelques minutes après l’alerte", a déclaré le chef de l’armée de l’air israélienne général Tomer Bar, lors d’une conférence à la base de Palmahim ce jeudi.

"Aujourd’hui, l’armée de l’air n’est pas juste utilisée comme protection, elle est au cœur des combats, au même titre que les autres corps d’armée", a-t-il ajouté, précisant parler au nom des chefs militaires sur le terrain.

La conférence était présidée par le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi, en présence du commandant de l'armée de l'air, le général Tomer Bar et du commandant du commandement sud, le général Yaron Finkelman. Étaient rassemblés tous les commandants de l'armée de l'air à partir du grade de lieutenant-colonel, dont les chefs d'escadrons et d'unités opérationnelles. Les plans de l'armée de l'air pour 2024 en matière de renforcement des troupes et de leur fonctionnement, ont été présentés.

Le contenu de la conférence comprenait la présentation des principales opérations menées par l'Armée de l'Air depuis le début de la guerre. En outre, le principal plan de travail de l'Armée de l'Air a défini l’année 2024 comme une année de combat, avec un renforcement sur le front sud et la préparation à la guerre dans le nord.