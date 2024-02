L'Iran simule la destruction de la base israélienne de Palmahim

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a réalisé lundi une simulation de l'attaque contre la base aérienne israélienne de Palmahim, selon les informations du média d'État iranien Tasnim. Cette opération s'est déroulée à l'occasion de la "Journée des Gardiens", commémorant le 45e anniversaire de la révolution iranienne, et a impliqué le lancement de missiles balistiques sur une réplique de la base de l'armée de l'air israélienne, construite dans le désert iranien. La simulation faisait partie des célébrations incluant également des lancements de missiles depuis des sous-marins et des navires lors d'une démonstration de force navale. Les autorités iraniennes ont présenté deux nouveaux types de missiles, l'Emad et le Qadr, vantant leur précision et leur portée améliorées.

Selon ces mêmes sources, la base aérienne de Palmahim a été ciblée lors de cette simulation car elle abriterait les principaux avions de combat F-35 d'Israël, un élément clé dans l'arsenal de l'Etat hébreu, notamment pour ses opérations contre le Hamas à Gaza. Cette démonstration intervient après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé, depuis Palmahim justement, la détermination d'Israël à agir contre l'Iran si nécessaire, en réponse au soutien de Téhéran à des groupes attaquant Israël, et à des tentatives d'assassinat contre des Israéliens et des Juifs dans le monde.

Les gardiens de la révolution auraient précisément adapté les dimensions de leur cible lors de la simulation aux mesures réelles de la base aérienne, illustrant ainsi leur capacité de riposte en cas d'attaques contre l'Iran. Les médias ont souligné que les missiles Emad, à carburant liquide, peuvent atteindre une portée d'environ 1 700 km. Le commandant en chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a mis en avant cette capacité comme un accroissement significatif de la puissance navale iranienne, qui permet à ses navires de menacer des cibles potentielles partout dans le monde.