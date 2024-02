Israël : le soldat Uri Yaish, 27 ans, deuxième victime de l'attentat terroriste de vendredi

Le sergent (réserviste) Uri Yaish, un combattant de réserve de 27 ans originaire de Modi'in, est la deuxième victime de l'attaque terroriste qui a eu lieu vendredi au carrefour de Ram, et qui a également coûté la vie à Yishai Gertner, 23 ans. Ya'ish était un combattant de réserve dans l'unité Palsar 8119, Brigade de Jérusalem (16).

Le jeune homme était également le cousin de Noa Kirel, comme l'a révélé la chanteuse samedi soir sur son compte Instagram.

"La réalité tragique nous a également atteint moi et ma famille. Uri, le héros d'Israël qui a été assassiné hier lors du terrible attentat, était mon cousin. La tristesse et le chagrin ne s'arrêtent pas. J'apporte tout mon soutien à la famille Yaish, nous nous souviendrons toujours d'Uri. Que sa mémoire soit bénie", a écrit Noa Kirel.

En plus d'Uri Yaish et Yishai Gertner, quatre personnes ont été blessées, dont un jeune de 16 ans grièvement, et deux autres sérieusement. Le lieutenant-colonel (réserviste) S., qui a repéré l'incident, a neutralisé le terroriste, Fadi Jamjom, originaire de Jérusalem-Est.

Le maire de Modi'in, Haim Bibas, a écrit sur son compte Facebook que "à la sortie du Shabbat, nous avons reçu la triste nouvelle du meurtre du sergent Uri Ya'ish, un résident de la ville, tué dans l'odieux attentat qui a eu lieu hier au carrefour de Ram. Uri, 27 ans, a grandi dans la ville et a été éduqué à l'école Yachad, et a servi dans la réserve dans l'unité d'infanterie 8119". Selon Bibas, ses funérailles auront lieu ce soir à 23h00 dans la section militaire du cimetière de la ville. "Au nom de moi-même et de tous les résidents de Modi'in Maccabim Reut, j'envoie mes condoléances à la famille d'Uri et partage leur profonde douleur".

La première victime, identifiée vendredi juste après l'attentat, était Ishaï Gartner, un jeune homme de 23 ans, trouvé inconscient et sans pouls par les services de secours arrivés sur place.

Courtesy

Le terroriste est arrivé au carrefour dans une Mazda vers 12h30 vendredi, a effectué un freinage brusque, est sorti de sa voiture et a ouvert le feu avec un pistolet en direction de la station de bus au carrefour. Le militaire de réserve qui a neutralisé le terroriste est un ancien membre des forces de sécurité: "J'étais de l'autre côté de la route, je l'ai vu tirer et j'ai couru vers lui avec mon pistolet ", a-t-il raconté. "Je me suis précipité vers lui, d'abord j'ai tiré de loin puis j'ai réduit la distance. Je me suis approché de lui en tirant, et puis je suis arrivé à lui et j'ai confirmé la neutralisation".