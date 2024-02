Israël : la police trouve des grenades et un missile antichar lors de l'arrestation d'un trafiquant d'armes

La police israélienne a arrêté un homme soupçonné de trafic d'armes illégales. Elle a trouvé un missile antichar MATADOR et son lanceur à l'épaule, parmi d'autres armes. Le suspect, un résident de 24 ans de Jérusalem-Est, a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi. Dans son véhicule se trouvaient neuf grenades à main, plus de mille cartouches de mitrailleuse, ainsi que le missile antichar MATADOR et son lanceur d'épaule.

Selon le communiqué de la police, l'opération contre le trafiquant d'armes a empêché l'arrivée d'armes entre les mains d'"éléments hostiles ou criminels", et a permis d'éviter que des civils ne soient blessés. L'arrestation a eu lieu près du carrefour de Karmi'el, dans le nord d'Israël, et des officiers du district central et du district nord ont participé à l'opération. Une unité de déminage a été appelée après avoir découvert ce qui était transporté.

"Le district nord travaille avec détermination pour localiser et contrecarrer toute tentative de trafic d'armes qui met en danger la sécurité des citoyens d'Israël", a déclaré la police dans un communiqué. "Cette activité vient s'ajouter aux nombreuses opérations menées par le district nord contre les activités terroristes et criminelles par le biais de combats, de démantèlement d'éléments criminels et d'inculpation des personnes impliquées", conclut le communiqué.