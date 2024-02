Le chef du Shin Bet met en garde contre les restrictions d'accès à la mosquée Al-Aqsa pendant le Ramadan

Le chef du service de sécurité intérieure du Shin Bet, Ronen Bar, a mis en garde contre le risque d'escalade du conflit entre Israël et le Hamas en "guerre religieuse" si des restrictions d'accès à l'enceinte d'Al-Aqsa sont imposées aux Israéliens arabes durant le Ramadan. Lors d'une réunion du cabinet dirigée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, des discussions ont eu lieu sur l'application de critères d'âge et de quotas pour les citoyens arabes désirant se rendre sur le lieu saint, à la suite des propositions d'Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale qui voulait limiter l'accès aux Arabes israéliens de plus de 70 ans. Netanyahou a demandé l'examen de ces options, malgré les avertissements du Shin Bet et de Tsahal contre ces restrictions, qui pourraient alimenter la colère et jouer en faveur du Hamas. Ce dernier a intensifié ses efforts pour provoquer des troubles à l'intérieur d'Israël depuis le 7 octobre, nommant son assaut "Déluge d'Al-Aqsa" pour revendiquer une légitimité religieuse.

Selon la chaîne Kan 11, ces restrictions pourraient finalement voir interdit l'accès à tous les Arabes israéliens de moins de 40 ans, avec des décisions à venir concernant les femmes et les enfants, pendant le mois de Ramadan qui commencera lors de la deuxième semaine de mars. Cette mesure est envisagée pour la première semaine du Ramadan, après quoi une réévaluation serait effectuée. Netanyahou a soutenu cette proposition, indiquant qu'il cherchait à équilibrer la liberté de religion avec les nécessités sécuritaires.

Le mont du Temple, site le plus sacré du judaïsme et troisième lieu saint de l'islam, est un point focal du conflit israélo-palestinien. Les responsables israéliens craignent que le Ramadan n'exacerbe les tensions liées à la guerre contre le Hamas. La déclaration du bureau de Netanyahou après la réunion souligne "une décision visant à maintenir la liberté de culte dans les limites sécuritaires établies par les autorités". Cependant, Bar a averti que les restrictions pourraient porter atteinte aux efforts pour limiter le conflit à un affrontement entre Israël et le Hamas, risquant de le transformer en une guerre perçue entre juifs et musulmans.