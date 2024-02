Israël au Conseil de sécurité de l’ONU : "Ramenez le calme au Sud-Liban ou nous le ferons"

L'escalade à la frontière nord d’Israël a conduit Israël à envoyer une lettre "ferme" au Conseil de sécurité de l'ONU, l’enjoignant à ramener le calme au Sud-Liban et menaçant d’intervenir militairement si "aucune action de l’ONU n’était entreprise". La lettre officielle, signée par le ministre des Affaires étrangères Israel Katz, met en garde le président du Conseil de sécurité de l'ONU contre la fourniture d'armes par l'Iran au Hezbollah, en violation de la résolution 1701 et de l'embargo sur les armes. La lettre énumère et passe en revue une longue liste de dates précises auxquelles des armes ont été transférées par Téhéran au groupe terroriste chiite.

Yonatan Sindel/Flash90

Israel Katz explique dans sa missive que "l'Iran augmente les transferts d'armes vers le Hezbollah par voie terrestre, aérienne et maritime", détaillant le type d’armes et les diverses façons de les livrer. Le ministre informe également le Conseil que l’Etat hébreu dispose de documents prouvant ses affirmations.

"Le Conseil de sécurité doit appeler le gouvernement libanais à mettre pleinement en œuvre ses décisions, à assumer ses responsabilités et à prévenir les attaques depuis son territoire contre Israël et veiller à ce que la zone allant jusqu'au Litani soit exempte de présence militaire et d’armes", est-il aussi écrit.

"Israël a mis en garde la communauté internationale à maintes reprises contre les efforts de l'Iran et du Hezbollah visant à étendre la présence militaire du Hezbollah. Israël réaffirme son droit fondamental de faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre du droit international pour protéger ses citoyens de ces violations odieuses du droit", conclut la lettre.