Israël compte promouvoir la construction de 3 000 logements en Cisjordanie

Les autorités israéliennes ont indiqué qu'ils soutiendront des projets de construction de plus de 3300 logements dans les implantations de Cisjordanie, a rapporté vendredi la chaîne publique Kan 11. Si cette démarche est confirmée, il s'agira de la plus importante opération de construction depuis le déclenchement de la guerre contre le Hamas, le 7 octobre dernier.

Le comité en charge du dossier devrait se réunir dans les deux semaines pour approuver la construction de 2 350 unités de logement à Ma'ale Adumim, près de Jérusalem et d'environ 300 autres à Kedar (au sud-est de Jérusalem-Est), a rapporté vendredi la chaîne publique Kan 11. Le gouvernement a déjà indiqué qu'il approuvera la construction d'environ 700 unités de logement à Efrat, destinées aux jeunes couples À la suite de cette annonce, le maire d'Efrat, Oded Revivi, a déclaré : "L'État a donné à Efrat une puissance et un élan considérables en approuvant la construction de 694 unités de logement supplémentaires. Le Conseil suprême de planification a été convoqué pour étudier et approuver ces projets de construction, et devrait se réunir d'ici deux semaine.

Selon Kan 11, cette décision est une réponse à l'attentat perpétré, jeudi, près de la localité de Ma'ale Adumim, qui a coûté la vie à un soldat israélien et blessé au moins huit autres personnes à des degrés divers. La chaîne a par ailleurs indiqué que les autorités ont également interdit aux Palestiniens de circuler sur un tronçon de la route menant au point de contrôle d'al-Zaim, pendant au moins deux semaines

La construction dans les implantations de Cisjordanie a augmenté de manière significative ces dernières années, selon l'ONG La Paix Maintenant, une organisation israélienne de gauche. Selon elle, plus de 700 000 Israéliens résident dans les implantations de Cisjordanie, et à Jérusalem-Est.