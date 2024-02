Mont du Temple : des restrictions pour les musulmans pendant le Ramadan pourraient provoquer des heurts, estiment des responsables

Des hauts responsables de la police ont déclaré mercredi que répondre aux demandes du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, concernant la limitation des fidèles sur le Mont du Temple pendant le mois du Ramadan pourrait conduire à une escalade non seulement à Jérusalem mais aussi dans les villes mixtes. La semaine prochaine, une décision sera prise quant à l'imposition de restrictions aux citoyens arabes israéliens.

Un haut responsable a déclaré à Kan News : "La police israélienne sait comment faire face à tous les scénarios et aussi comment s'y préparer, mais des décisions doivent être prises avec pleine responsabilité, en particulier pendant les jours de guerre". Selon l'officier, "nous savons à quel point le mois du Ramadan est sensible, et nous pouvons atteindre un état d'escalade et d'aggravation".

Entre-temps, l'organisation Initiatives d'Abraham pour la promotion de l'égalité et de l'intégration entre Juifs et Arabes en Israël a appelé aujourd'hui le chef de la police, le lieutenant-général Kobi Shabtai, à établir des directives claires concernant les restrictions prévues sur la liberté de culte des musulmans citoyens d'Israël sur la montagne.

"Afin de permettre aux citoyens musulmans d'Israël de pratiquer les coutumes du Ramadan et d'exercer leur droit à la liberté de religion et de culte, une conduite adaptée et tolérante de la part des autorités de l'État et de ses institutions est requise", ont écrit les responsables de l'organisation. "Nous demandons l'établissement de directives claires sur la conduite des policiers à Jérusalem envers les fidèles et la transmission de ces directives à chaque policier sur le terrain".

L'organisation a également demandé à informer le public à l'avance des décisions. "Dans la mesure où il y a une décision légale de restreindre la prière dans la mosquée - par exemple en nombre, en âge ou en genre - il est de la responsabilité de la police de publier à l'avance des informations claires au public afin d'éviter la déception et la frustration parmi les fidèles qui viendraient à Jérusalem et se verraient refuser l'entrée à la mosquée. Nous mettons en garde contre une escalade qui pourrait éclater à la suite d'une conduite irresponsable, tant sur le terrain même que dans des expressions racistes ou islamophobes. La police doit agir pour apaiser les esprits", ont-ils écrit.