Chef d'état-major de Tsahal sur les lieux de l'attaque d'Eli : "Un plus grand désastre a été évité"

Le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, est arrivé jeudi soir à la station-service d'Eli, quelques heures après l'attentat meurtrier au cours duquel deux Israéliens ont été assassinés. Il a procédé à une évaluation de la situation afin de renforcer la sécurité dans la région. L'évaluation a été menée avec le commandant de la division de Judée et Samarie, le commandant de la brigade Binyamin et des représentants du commandement central, de l'agence de sécurité israélienne Shin Bet et de la police israélienne.

Le chef d'état-major a également rencontré Aviad Gizbar, un officier de réserve de la brigade Givati qui a neutralisé le terroriste, et a fait l'éloge de ses actions courageuses qui ont permis d'éviter un plus grand désastre. Halevi a déclaré : "Il s'agit d'une attaque terroriste grave, au cours de laquelle deux civils israéliens ont été tués. Nous pleurons leur mort. C'est grâce à l'action professionnelle d'un officier de réserve qui revenait d'un combat à Gaza que l'incident s'est terminé et qu'une catastrophe plus grande a été évitée." Il a ajouté : "Les efforts des forces de sécurité du commandement central en matière de lutte contre le terrorisme sont toujours en cours, et nous tirerons les leçons appropriées de l'incident afin de renforcer la défense."

Les deux victimes de la fusillade ont été identifiées comme étant Yitzhak Zeiger, 57 ans, et Uriya Hartum, 16 ans. Le terroriste qui a perpétré l'attentat est Mohammed Manasara, qui était affilié au Fatah et qui a servi en tant qu'officier de police de l'Autorité palestinienne, à un grade équivalent à celui de major. Manasara avait déjà purgé deux peines de prison et avait été libéré de la prison d'Ofer en 2019, après avoir purgé une peine d'emprisonnement pour port d'armes illégal.