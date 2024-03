"Vous êtes un véritable ami d'Israël" (Herzog au président bissau-guinéen)

Le président Isaac Herzog a accueilli dimanche dans son bureau le président Umaro Sissoco Embaló de Guinée-Bissau, le premier dirigeant africain en visite depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas.

"Vous êtes un véritable ami d'Israël, et j'ai été heureux d'apprendre que vous avez étudié ici en Israël", a déclaré M. Herzog déclare à M. Embaló, selon son bureau. "Nous n'oublierons jamais nos amis et vous avez été à nos côtés même en ces temps difficiles. Vous avez soutenu notre position au sein de l'Union africaine et vous avez fait preuve d'une véritable amitié", a-t-il affirmé. M. Embaló a expliqué à son homologue israélien qu'il vient en tant que "messager de la paix", selon le bureau de M. Herzog. "Nous connaissons très bien le prix et le fardeau de la guerre, et nous savons que la guerre est toujours le dernier et le plus terrible des recours", a affirmé le dirigeant africain. "Sachez que la Guinée-Bissau et ses habitants sont à vos côtés et prêts à vous aider de toutes les manières possibles à promouvoir la compréhension, les accords et le dialogue entre vous et vos voisins", a-t-il assuré.