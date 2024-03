Tsahal démolit la maison du terroriste responsable de la mort de la famille Dee lors d'un raid à Naplouse

Les Palestiniens rapportent que la maison de Naplouse d'un terroriste du Hamas accusé d'avoir tué une mère israélo-britannique et ses deux filles lors d'un attentat l'année dernière a été dynamitée au cours d'une opération nocturne. Des photos et des vidéos montrent la maison de Moaz al-Masri, au quatrième étage d'un immeuble d'habitation, réduite à un obus. Les autres étages semblent intacts et non endommagés.

Selon Tsahal, Al-Masri faisait partie d'une cellule qui a ouvert le feu sur Lucy Dee, 48 ans, et ses filles Maia Dee, 20 ans, et Rina Dee, 15 ans, alors qu'elles roulaient dans le nord de la vallée du Jourdain le 7 avril 2023. Les filles ont été déclarées mortes sur place, tandis que Lucy a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique, avant de décéder trois jours plus tard.

Moaz al-Masri, Hassan Qatnani et Ibrahim Jabr ont été tués lors d'un raid militaire israélien début mai, après une longue chasse à l'homme. Le Hamas a déclaré que ces trois personnes étaient membres de l'organisation et a revendiqué l'attaque. En juin, l'armée a publié des photos de soldats cartographiant la maison des al-Masri en vue de sa démolition.

Israël a pour politique de démolir régulièrement les maisons des Palestiniens accusés d'avoir perpétré des attentats terroristes meurtriers, ainsi que celles de leurs complices. Le processus de démolition prend généralement plusieurs mois, car la maison doit être cartographiée, la Cour suprême doit examiner les éventuels recours de la famille et les forces de sécurité attendent souvent le moment optimal pour entrer dans les villes ou les quartiers palestiniens en vue de l'opération.

Les trois membres de la famille Dee avaient la double nationalité israélo-britannique et vivaient dans l'implantations d'Efrat en Cisjordanie, juste au sud de Jérusalem, après avoir déménagé en Israël il y a environ huit ans.