"Les détracteurs du soutien américain à Israël doivent mieux intérioriser les massacres du 7 octobre" (Joe Biden)

Le président américain Joe Biden estime que les détracteurs de son soutien à Israël pendant la guerre de Gaza devraient mieux "intérioriser" ce que le Hamas a perpétré le 7 octobre.

"Je ne veux pas voir de Palestiniens tués. Je pense que c'est contraire à ce que nous croyons en tant qu'Américains", a-t-il déclaré au New Yorker dans une interview publiée ce lundi. "Mais je pense qu'ils doivent se donner un peu de temps pour comprendre ce qui se passerait s'ils venaient dans leur État ou leur quartier et voyaient ce qui se passe avec le Hamas. La pression exercée sur les dirigeants israéliens pour qu'ils agissent avec toute leur capacité contre le Hamas est réelle", a-t-il affirmé. "Mais cela ne signifie pas qu'il faille continuer. Cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose. C'est pourquoi je pense que vous allez voir - je prie pour que vous voyiez - une diminution significative de l'utilisation de la force", a ajouté le président américain.

AP/Andrew Harnik / Debbie Hill/Pool Photo via AP

"Je comprends la colère et la rage (en faisant référence à Israël)... Mais vous ne pouvez pas laisser la rage vous consumer au point de perdre votre position morale", a-t-il poursuivi au New Yorker, faisant écho aux propos qu'il avait formulés dans un discours prononcé lors d'une visite en Israël moins de deux semaines après le 7 octobre. Lors de cette visite, M. Biden avait appelé à la prudence au cabinet de guerre israélien, dont les membres ont réagi en rappelant que les États-Unis avaient bombardé l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. "C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés avec les Nations Unies et toutes ces règles pour ne pas recommencer", a affirmé Biden au cabinet de guerre en guise de réponse.