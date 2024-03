Erdogan compare Netanyahou à Hitler, Staline et Mussolini et réaffirme son soutien au Hamas

Dans un discours prononcé à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan a comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à des dictateurs tristement célèbres tels que Hitler, Staline et Mussolini. Erdogan a déclaré que "Netanyahou et son administration, avec leurs crimes contre l'humanité à Gaza, inscrivent leurs noms aux côtés de ceux d'Hitler, Mussolini et Staline, comme les nazis d'aujourd'hui."

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait quelque 1 200 morts et 253 otages, Erdogan s'est imposé comme l'un des critiques les plus virulents d'Israël. Il a précédemment qualifié Israël d'"État terroriste" et l'a accusé de mener un "génocide" à Gaza.

Au cours de son discours, le président turc a également réaffirmé son refus de reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste. "Personne ne peut nous obliger à qualifier le Hamas d'organisation terroriste", a-t-il déclaré. "La Turquie est un pays qui parle ouvertement avec les dirigeants du Hamas et les soutient fermement."

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre la Turquie et Israël, deux pays autrefois alliés dont les relations se sont détériorées ces dernières années.