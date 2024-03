Lutte contre l'incitation et les "fake news" : Israël renforce la sécurité à Jérusalem avant le Ramadan

Les autorités israéliennes ont renforcé les mesures de sécurité à Jérusalem en prévision du mois du Ramadan, qui débute dimanche, afin d'assurer le bon déroulement des prières et de prévenir les émeutes. Une attention particulière est portée à la lutte contre l'incitation et les fausses nouvelles qui circulent régulièrement, selon lesquelles Israël comploterait pour détruire un lieu saint musulman.

Dans le cadre des préparatifs, des milliers de messages textes ont été envoyés aux résidents de Jérusalem-Est, les exhortant à protéger leurs enfants et à ne pas leur permettre de participer à des actes de terrorisme et de violence. Des annonces publiques ont également été distribuées dans les quartiers est de la ville, mettant en garde contre les conséquences de la participation à des troubles de l'ordre public et à la violence. Des centaines de policiers sont déployés aux points clés de la vieille ville et des modifications de la circulation sont prévues près de la porte de Damas, en particulier les vendredis. Le commandant adjoint Wasim Ali a souligné que l'objectif est de permettre les prières tout en maintenant la sécurité et l'ordre, et que ceux qui tentent d'utiliser le Ramadan pour attaquer des policiers ou des civils rencontreront une réponse ferme.

Ahmad Gharabli/AFP

Le gouvernement a finalement annulé la décision du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, de limiter l'âge des fidèles à 50 ans et plus, suite à des avertissements de renseignement et des conseils des hauts responsables de la sécurité qui ont mis en garde contre une escalade internationale. Les groupes terroristes palestiniens ont souvent cherché à profiter du Ramadan pour répandre des rumeurs et des "fake news" sur les réseaux sociaux, exploitant cette fête pour inciter à la haine et diffuser des mensonges sur la réalité de Jérusalem. La police a constaté une augmentation notable de ces appels et publications provocateurs et déformés ces derniers jours.

Pour contrer cette incitation, les policiers du district de Jérusalem ont intensifié leurs efforts, arrêtant 20 suspects pour des délits d'incitation, d'identification et de soutien au terrorisme à Jérusalem-Est au cours des deux dernières semaines. Malgré les craintes d'actes terroristes, de troubles violents et d'incitation sous couvert des prières, Israël a annoncé que le nombre de fidèles autorisés à prier sur le Mont du Temple pendant la première semaine du Ramadan ne serait pas modifié. Les prochains jours révéleront si l'incitation de Hamas dans la bande de Gaza aura un impact réel sur le Mont du Temple.