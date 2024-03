"Netanyahou nuisible à Israël" : "Joe Biden a tort sur de nombreux points", réagit le Premier ministre

Dans une interview au site Politico, Benjamin Netanyahou a réagi aux propos de Joe Biden à son encontre et affirmé "qu'il avait tort". "Je ne sais pas ce que le président Biden voulait dire, mais s'il voulait dire que je menais une politique contre la majorité du public israélien et que cela nuisait aux intérêts d'Israël, il a tort sur les deux points", a-t-il dit.

Lors d'une interview samedi sur une chaîne américaine locale, Joe Biden a ainsi estimé que Netanyahou faisait "plus de mal que de bien à Israël". Il a également affirmé qu'une opération militaire de Tsahal à Rafah constituerait "une ligne rouge", tout en soulignant aussitôt après qu'il "n'abandonnerait jamais Israël".

"Il ne s'agit pas seulement de ma politique personnelle, mais d'une politique soutenue par la grande majorité des Israéliens, qui souhaitent que nous agissions pour détruire les derniers bataillons terroristes du Hamas. La plupart comprennent que si nous ne le faisons pas, le massacre du 7 octobre se reproduira", a affirmé Benjamin Netanyahou.

"Ils pensent aussi qu’une fois que nous aurons éliminé le Hamas, la dernière chose que nous devrions faire est d’amener à Gaza l’Autorité palestinienne, qui enseigne à ses enfants le terrorisme et finance le terrorisme. Et ils soutiennent également ma position selon laquelle nous devons absolument rejeter toute tentative visant à nous imposer un État terroriste palestinien. Ils comprennent ce qui est bon et important pour Israël, et ils ont raison", a-t-il ajouté.