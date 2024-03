Israël : le ramadan débute sous haute sécurité

Le mois sacré musulman du ramadan a commencé lundi, mais contrairement aux années précédentes, il n'est pas célébré avec des festivités en raison de la guerre à Gaza. Les dirigeants de la communauté arabe en Israël ont demandé que la nourriture ne soit pas gaspillée et que les photos de banquets ne soient pas publiées sur les réseaux sociaux, afin de montrer leur soutien aux familles musulmanes souffrant du manque de nourriture à cause de la guerre. Ils ont déclaré que les festivités devraient se tenir en privé.

Pendant ce temps, des centaines de policiers, de forces de sécurité et de volontaires seront déployés dans la vieille ville de Jérusalem pour permettre aux fidèles d'accéder à l'esplanade des mosquées et prévenir les provocations. La police de Jérusalem s'était déjà préparée et avait pratiqué l'entrée dans le troisième lieu saint de l'islam en cas de violence, y compris un scénario où un officier serait enlevé et nécessiterait une opération de sauvetage. "Nous comprenons que le ramadan de cette année est différent et s'accompagne de menaces et de défis", a déclaré Doron Turgeman, chef de la police de Jérusalem. "Ce qui l'emportera, c'est la flexibilité et notre capacité à réagir à une situation volatile."

En Cisjordanie, l'armée israélienne et les forces de sécurité ont déployé des troupes et maintiennent un état d'alerte élevé. En plus de la protection des implantations juives et des routes principales, des forces ont également été déployées le long de la Ligne verte et des postes-frontières pour empêcher les entrées non surveillées et illégales en Israël.

Cette année, les forces de sécurité ont pris des mesures fortes contre les attaques terroristes potentielles en raison de la guerre à Gaza. Depuis le début de la guerre, 3 500 suspects ont été arrêtés, dont 1 500 ayant des liens avec le Hamas. Des centaines de terroristes ont été tués par les troupes israéliennes et des dizaines ont été arrêtés pour incitation à la haine.