Israël demeure parmi les dix plus gros exportateurs d'armes, malgré une baisse des ventes

Israël est le neuvième exportateur d'armes au monde, selon le nouveau rapport annuel de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). L’État hébreu reste un acteur majeur de l’armement mondial malgré une baisse de ses ventes de près de 25 % au cours des quatre dernières années. Entre 2019 et 2023, les armes israéliennes représentaient 2,4 % du marché mondial, massivement remodelé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'augmentation des importations par les pays européens.

Les États-Unis restent le plus grand vendeur d'armes au monde, ses principaux clients étant l'Arabie saoudite, le Japon et le Koweït. Les autres États moyen-orientaux faisant partie du top 10 des acheteurs d’armes américaines sont le Qatar et Israël, qui représentent 3,6 % des ventes entre 2019 et 2023.

La France est le deuxième plus gros exportateur d’armes au monde, suivie par la Russie, la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne et donc Israël. Le dixième plus gros vendeur mondial d’armes est la Corée du Sud.

Israël importe 69 % de son armement des États-Unis, 30 % d’Allemagne et acquiert également 0,9 % de ses armes auprès de l’Italie. Israël fait d’ailleurs partie des trois plus gros clients de l'industrie allemande de l'armement. Côté ventes, l’Inde est le plus gros acheteur d’armes israéliennes avec 37 %, les Philippines (12 %) et les États-Unis (8,7 %).