Une opération à Rafah pourrait conduire à la fin de la protection américaine d'Israël à l'ONU (média)

Les divergences entre le président américain, Joe Biden, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, deviennent de plus en plus vives, alors que l'armée israélienne serait sur le point de mener son opération militaire à Rafah dans les semaines à venir. Selon le site d'information Walla, de hauts responsables américains affirment qu'une opération israélienne à Rafah entraînerait "très probablement" un changement significatif dans la politique américaine : notamment la fin de la protection automatique d'Israël par les États-Unis dans les institutions de l'ONU, et l'imposition de restrictions sur l'utilisation des armes américaines par l'armée israélienne à Gaza.

AP Photo/Fatima Shbair

Plus d'un million de Palestiniens sont concentrés dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. La plupart d'entre eux ont été déplacés de chez eux à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

Dans une interview accordée samedi à MSNBC, Joe Biden avait averti qu'une action militaire israélienne à Rafah constituait une "ligne rouge" pour la Maison Blanche. Dans les semaines qui ont précédé l'interview, Joe Biden avait exprimé son inquiétude quant à l'action militaire israélienne à Rafah et a exigé de Benjamin Netanyahou qu'"Israël présente un plan fiable et réalisable pour protéger les civils". Un jour plus tard, M. Netanyahou, interviewé par "Politico", balayait les inquiétudes de Joe Biden en présentant sa propre "ligne rouge". "Nous irons à Rafah. Savez-vous quelle est ma ligne rouge ? Que le 7 octobre ne se reproduise plus", avait déclaré le Premier ministre. Les deux hommes ne se sont pas parlés depuis le 15 février.