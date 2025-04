10 ans de prison pour Moti Maman, recruté par l'Iran pour cibler des personnalités israéliennes

Le tribunal de district de Beer-Sheva a condamné mardi Moti Maman, 72 ans, à dix ans de prison. Cet habitant d'Ashkelon avait reconnu en décembre dernier avoir établi des contacts avec un agent étranger et être entré sans autorisation dans un pays ennemi. Dans leur verdict, les juges ont souligné la gravité des faits : "Motivé par l'argent, il a commis des infractions d'entrée en territoire ennemi et de contact avec un agent étranger. Il a reçu plusieurs milliers de dollars des officiers iraniens, négocié financièrement avec eux et exigé un million de dollars."

Le tribunal a particulièrement insisté sur "le contexte de guerre" et le fait qu'"l'Iran représente une menace significative pour Israël", aggravant considérablement les infractions commises. Selon l'acte d'accusation modifié dans le cadre d'un accord de plaider-coupable, Maman s'est rendu deux fois en Iran où il a rencontré des agents iraniens. Lors de ces entretiens, ils ont évoqué des projets d'attentats sur le sol israélien, notamment l'assassinat de personnalités comme le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant ou l'ancien Premier ministre Naftali Bennett.

"L'accusé, agissant par cupidité, a exigé une avance d'un million de dollars avant d'entreprendre toute action, ce qui explique pourquoi ces rencontres n'ont pas abouti à des actes concrets de terrorisme", précise le parquet. Me Eyal Beserglik, avocat de Maman, a souligné après la condamnation : "Il est important de préciser que mon client n'est pas accusé de trahison ou d'espionnage. Maman a commis une grave erreur de jugement, mais les charges retenues reflètent ce fait."