18 blessés dans une frappe de drone kamikaze dans le nord d'Israël

Dix-huit personnes ont été blessées mercredi après qu'un drone kamikaze a frappé un centre communautaire à Arab al-Aramshe, un village bédouin dans le nord d'Israël. L'objet qui a touché le centre communautaire était initialement considéré comme un missile, mais il a été déterminé plus tard qu'il s'agissait d'un drone kamikaze. On estime que le drone qui a explosé était un HESA Ababil de fabrication iranienne.

Les victimes ont été évacuées vers le centre médical de Galilée à Nahariya. Deux d'entre elles sont dans un état grave, une dans un état modéré et les autres ont subi des blessures légères. Un hélicoptère du Magen David Adom (MDA) et un hélicoptère de l'armée israélienne ont aidé les forces à traiter les blessés.

Le groupe terroriste Hezbollah a revendiqué la responsabilité des tirs, affirmant que les roquettes contenaient une grande quantité d'explosifs et étaient très lourdes. Le groupe terroriste a également affirmé qu'elles avaient été lancées vers une cible militaire. "Le Hezbollah a déclaré que les roquettes contenaient une grande quantité d'explosifs et étaient très lourdes, et qu'elles avaient été lancées vers une cible militaire."

Aucune sirène n'a retenti avant les frappes initiales. Cependant, alors que les premiers intervenants s'occupaient des victimes, les sirènes ont retenti à deux reprises supplémentaires à Arab al-Aramshe. En réponse à l'attaque, l'armée israélienne a riposté par des tirs d'artillerie vers la source des tirs. "Au cours de la dernière heure, un certain nombre de tirs en provenance du Liban ont été identifiés, traversant la zone d'Arab al-Aramshe dans le nord d'Israël. L'armée israélienne a frappé les sources des tirs", a indiqué Tsahal.