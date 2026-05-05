À Berlin, Gideon Sa’ar et Friedrich Merz affichent leur convergence face à l’Iran

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar s’est entretenu ce mardi à Berlin avec le chancelier allemand Friedrich Merz, lors d’une rencontre consacrée aux relations bilatérales ainsi qu’aux principaux enjeux politiques et régionaux.

Au cours de cet échange, le chef de la diplomatie israélienne a remercié le chancelier pour « son amitié avec Israël », soulignant la solidité des liens entre les deux pays. Les discussions ont également porté sur les tensions au Moyen-Orient, en particulier après les récentes attaques attribuées à l’Iran contre les Émirats arabes unis.

Gideon Sa’ar a dénoncé le comportement de Téhéran, estimant que ces frappes « prouvent une fois de plus la nature insensée du régime iranien ». Il a ajouté que « quiconque observe la manière dont ce régime agit envers ses voisins dans la région comprend la nécessité de l’empêcher d’acquérir l’arme nucléaire ».

Les deux responsables ont affiché une position commune sur ce dossier, s’accordant sur l’importance d’empêcher l’Iran de se doter de capacités nucléaires militaires. Ils ont également insisté sur la nécessité de garantir la liberté de navigation dans la région, notamment dans les zones maritimes stratégiques, sans menaces ni entraves.

Au-delà des questions sécuritaires, Gideon Sa’ar a salué les prises de position du chancelier allemand sur la lutte contre l’antisémitisme. Il a exprimé sa reconnaissance pour « ses déclarations claires » sur le sujet et pour son engagement à mettre en œuvre des mesures concrètes afin de combattre ce phénomène.

Cette rencontre illustre la convergence croissante entre Berlin et Jérusalem sur les enjeux sécuritaires régionaux et les défis liés à la montée des tensions au Moyen-Orient, dans un contexte marqué par des préoccupations accrues autour de la stabilité régionale et de la sécurité internationale.