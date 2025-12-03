À Jérusalem, Gideon Sa’ar accueille le vice-Premier ministre ukrainien

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a reçu à Jérusalem le vice-Premier ministre ukrainien Taras Kachka, plus haut responsable de Kiev à se rendre en Israël depuis l’invasion russe de 2022. Kachka dirige une délégation venue participer à la réunion de la Commission économique intergouvernementale Israël–Ukraine, qui ne s’était plus tenue depuis 2021.

Selon le bureau de Gideon Sa’ar, les deux hommes ont évoqué la guerre en Ukraine ainsi que la situation concernant les relations bilatérales. Le ministre israélien a rappelé que Jérusalem était « consciente des moments difficiles que traverse l’Ukraine et des souffrances du peuple ukrainien ». Il a également exhorté Kiev à reconnaître le Hamas et les Gardiens de la révolution iraniens comme organisations terroristes, dans le prolongement des discussions sécuritaires entre les deux pays.

Les parties ont convenu de reprendre prochainement le dialogue Israël-Ukraine sur la menace iranienne, suspendu depuis le début de la guerre lancée par Moscou. Sa’ar avait annoncé la reprise de ces échanges lors de sa visite à Kiev en juillet, sans précision de calendrier.

Si Israël fournit une aide humanitaire à l’Ukraine, sa réaction politique et militaire à l’invasion est restée mesurée, en raison notamment de la présence stratégique de la Russie en Syrie, voisin du nord d’Israël, et de la nécessité de maintenir un équilibre entre ses impératifs sécuritaires et ses relations avec Moscou et Kiev. Mais la chute l’an dernier du régime syrien de Bachar el-Assad, allié de la Russie, a permis un réchauffement modéré des liens entre Israël et l’Ukraine, désormais visibles à travers cette relance officielle de la coopération économique et stratégique.