Les services de sécurité israéliens recommandent de limiter l'accès au mont du Temple pendant le ramadan

À l'approche du ramadan, les services de sécurité israéliens devraient recommander de limiter l'accès au mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem, en raison des craintes accrues d'attentats, a rapporté N12 lundi. Cette recommandation devrait être présentée à l'échelon politique dans les prochains jours.

Des sources israéliennes ont déclaré à N12 que "la stabilité pendant le ramadan dépendra largement de la situation à Gaza". "Si le cessez-le-feu perdure, on s'attend à ce que la situation reste calme, mais si ce n'est pas le cas, les forces de sécurité seront déployées en plus grand nombre en prévision d'une éventuelle escalade".

Ronaldo SCHEMIDT / AFP

N12 a rapporté que le ministère de la défense, la police israélienne, le Shin Bet, les forces de défense israéliennes et l'administration pénitentiaire israélienne ont discuté ces derniers jours afin d'élaborer des recommandations concernant la politique d'accès au mont du Temple pendant le Ramadan. L'objectif est de permettre aux fidèles musulmans de pratiquer leur culte librement, mais "dans le respect des contraintes de sécurité".

Selon N12, les services de sécurité ont recommandé que les hommes de plus de 55 ans, les femmes de plus de 50 ans et les enfants de 12 ans et moins soient seuls autorisés à entrer. Pour les prières du vendredi, un maximum de 10 000 personnes sera autorisé à entrer, mais à condition que les demandes préalables soient approuvées.

Ces recommandations sont similaires à celles de 2024 mais nettement plus limitées que celles des années précédentes, tant en ce qui concerne le nombre de personnes autorisées à monter sur le mont du Temple que le renforcement des restrictions d'âge.