À l’ONU, Gideon Sa’ar défie Londres et tourne Moscou en dérision sur le droit international

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a vivement pris à partie son homologue britannique lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la situation au Moyen-Orient. La séance avait été initiée par la cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil.

Au cours des échanges, la ministre britannique a critiqué les décisions du gouvernement israélien visant à lever certaines restrictions sur la construction en Judée-Samarie, dénonçant également des violences commises par des habitants israéliens et appelant à renforcer la direction palestinienne. Ces propos ont suscité une réponse cinglante de Gideon Sa’ar.

Brandissant une carte du mandat britannique, le chef de la diplomatie israélienne a rappelé que la Grande-Bretagne avait, en 1917, soutenu l’établissement d’un foyer national juif à travers la Déclaration Balfour. Il a affirmé que les territoires aujourd’hui désignés comme "Cisjordanie" faisaient partie de cet engagement historique. Évoquant également une visite de Winston Churchill en 1921, il a cité les propos de l’ancien Premier ministre britannique en faveur d’un foyer national juif sur cette terre, avant de lancer à la représentante britannique : "Que reste-t-il de l’héritage de Balfour et de Churchill ?"

Gideon Sa’ar a dénoncé ce qu’il a qualifié d’"obsession hypocrite" à l’égard de la présence juive dans ces territoires, estimant qu’interdire à des Israéliens de vivre en Judée-Samarie serait à la fois moralement contestable et contraire au droit international. Il a comparé la situation au fait que des Juifs puissent résider librement dans des capitales occidentales comme Londres, Paris ou New York, tout en étant contestés dans ce qu’il a décrit comme le berceau historique du peuple juif.

Le ministre israélien s’en est également pris au représentant russe à l’ONU, tournant en dérision ses références au droit international, à l’occupation ou encore à l’annexion de territoires. Il a affirmé ne pas avoir pu s’empêcher de rire face aux déclarations de Moscou sur ces sujets.