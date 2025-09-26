À New York, Netanyahou renforce les liens d’Israël avec la Serbie et le Paraguay

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a multiplié les rencontres bilatérales jeudi à New York. Il s’est entretenu avec le président serbe Aleksandar Vučić puis avec le président paraguayen Santiago Peña, afin de consolider les partenariats stratégiques d’Israël.

Avec Aleksandar Vučić, les discussions ont porté sur l’élargissement de la coopération en matière de sécurité et de commerce. Netanyahou a remercié son homologue serbe pour son soutien constant aux efforts visant à libérer les otages retenus à Gaza par le Hamas, parmi lesquels figure Alon Ohel, citoyen israélo-serbe. Le Premier ministre a évoqué avec le président de Serbie l’épreuve de la famille Ohel, après la diffusion par le Hamas d’une vidéo montrant leur fils en captivité.

Lors de son entretien séparé avec Santiago Peña, Netanyahou a salué l’attitude ferme du Paraguay à l’égard du terrorisme et de l’antisémitisme. Asunción a en effet classé le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le Hezbollah et le Hamas comme organisations terroristes. Le Premier ministre israélien a également exprimé sa gratitude pour l’opposition résolue du Paraguay à ce qu’il considère comme des biais anti-israéliens au sein de l’ONU, de la Cour pénale internationale et d’autres instances internationales. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la technologie, de l’énergie et de la sécurité.

Benjamin Netanyahou prononcera vendredi après-midi son discours à l’Assemblée générale des Nations unies, où il devrait répondre aux pays ayant reconnu un État palestinien et réaffirmer son rejet d’une telle perspective. Lundi, il sera reçu à la Maison Blanche par le président américain Donald Trump.