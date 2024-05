À Paris, Israel Katz exhorte la France à condamner les actions de la CPI à l'encontre d'Israël

Lors d'un événement organisé à Paris en présence de son homologue français, le ministre des affaires étrangères, Israël Katz, a demandé à Stéphane Séjourné "d'annoncer haut et fort que la décision du procureur général est inacceptable pour vous et pour le gouvernement français, quelle que soit l'autorité du tribunal".

"C'est ce qu'ont fait nos amis du monde entier et c'est ce que j'attends de notre ami, le gouvernement français", a-t-il affirmé.

M. Katz a tenu ces propos lors d'un événement marquant les 75 ans de relations entre Israël et la France. "La France reconnaît l'indépendance de la CPI, c'est un principe", avait déclaré M. Séjourné plus tôt dans la journée. "Il appartiendra désormais aux juges de la CPI de décider si ces mandats seront accordés." Il a également appelé à ne pas établir d'"équivalence" entre les mandats d'arrêt demandés par le procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre des dirigeants d'Israël et du Hamas.