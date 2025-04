Abbas et Macron s'entretiennent sur les "développements récents dans les territoires palestiniens"

Le bureau du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé que ce dernier s'est entretenu par téléphone avec le président français Emmanuel Macron pour discuter des récentes évolutions dans les "territoires palestiniens".

Selon le communiqué publié par la présidence palestinienne, les deux dirigeants ont souligné durant cet échange l'importance de mettre en œuvre le plan arabe de reconstruction, tout en insistant sur la nécessité pour les Palestiniens de "rester sur leurs terres" - une référence qui semble être une réponse au "plan de déplacement" proposé par l'administration Trump.

Les deux présidents ont également réaffirmé leur soutien à la solution à deux États comme cadre pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

Suite à cet entretien, le président Macron a confirmé l'échange sur les réseaux sociaux, déclarant que "la France est pleinement mobilisée pour obtenir la libération de tous les otages, le retour d'un cessez-le-feu durable et un accès immédiat de l'aide humanitaire vers Gaza." Il a également souligné qu'il était "essentiel de bâtir un cadre pour le jour d'après", incluant le désarmement et l'écartement du Hamas, la définition d'une gouvernance crédible et la réforme de l'Autorité palestinienne.

Cette conversation intervient à quelques semaines de la conférence internationale prévue en juin, qui doit aborder les perspectives de paix dans la région. Paris réaffirme ainsi son engagement diplomatique dans le dossier israélo-palestinien, alors que la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer et que les négociations pour un cessez-le-feu durable et la libération des otages restent dans l'impasse.