"Le Hamas va tenter de mener des attaques contre des Israéliens à l'étranger pendant Pessah"

Le Centre national de sécurité israélien (CNSI) a publié ce mardi son évaluation des menaces terroristes visant les Israéliens à l'étranger, à l'approche des fêtes de printemps et des vacances d'été. "Avec l'effondrement du cessez-le-feu et la reprise des hostilités, nous anticipons une augmentation des tentatives d'attentats contre des cibles israéliennes ou juives à l'étranger", indique le rapport. Cette tendance concerne tant les initiatives locales que les "loups solitaires", dans un contexte marqué par la recrudescence des actes terroristes perpétrés par Daech en Europe et en Amérique du Nord.

Les derniers mois ont également vu une intensification des activités terroristes menées par des groupes djihadistes et islamistes radicaux, principalement en Europe. Le Sinaï égyptien, destination touristique prisée des Israéliens, reste sous alerte de niveau 4 (risque élevé), le CNSI déconseillant formellement de s'y rendre. Plusieurs complots dirigés par l'Iran ont été déjoués cette année, notamment des tentatives d'attaques contre des représentations diplomatiques israéliennes en Suède et en Belgique. Téhéran continue par ailleurs ses tentatives d'établir des contacts avec des citoyens israéliens pour les enlever ou les agresser, principalement sous couvert d'activités commerciales via courriels ou réseaux sociaux.

Parmi les incidents majeurs survenus en 2024, le rapport cite l'Australie, où plusieurs attaques ont visé des institutions juives, dont l'incendie criminel d'une école maternelle et d'une synagogue. Au Canada, des cocktails Molotov et des tirs ont ciblé des synagogues et des écoles juives à Montréal et Toronto. Le CNSI signale également une hausse préoccupante des crimes haineux et antisémites, comme les violences contre les supporters du Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam en novembre 2024.