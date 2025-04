Altercation au Capitole entre Ben-Gvir et des manifestants pro-palestiniens

Une vive altercation a éclaté lundi soir au Capitole américain lors de la visite officielle d'Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale. Des militants pro-palestiniens ont interpellé le responsable politique sur la situation à Gaza, tentant de s'approcher physiquement de lui avant d'être bloqués par son service de sécurité. Face à ces protestations, Ben-Gvir a répondu sans détour : "L'État d'Israël triomphera, notre terre restera entre nos mains, rien n'y changera." Cet incident n'a pas empêché le ministre de poursuivre son programme de rencontres avec plusieurs élus républicains de premier plan.

Parmi les membres du Congrès ayant reçu le ministre figurent Jim Jordan (Ohio), Claudia Tenney (New York), Brian Mast (Floride) et Mike Lawler (New York). Ces représentants "ont exprimé leur soutien total à l'État d'Israël" durant leurs entretiens, selon le cabinet du ministre. Cette tournée diplomatique d'une semaine aux États-Unis a également conduit Ben-Gvir à rencontrer d'éminents membres de la communauté juive américaine. Le ministre a notamment prononcé un discours à Mar-a-Lago, la résidence floridienne du président Donald Trump.

Son programme comprenait aussi des visites techniques dans plusieurs établissements américains : une prison locale, le quartier général mondial du mouvement Chabad Loubavitch, une caserne de pompiers et un commissariat de police à Miami.

Le cabinet du ministre précise que ce dernier rentrera en Israël ce mardi et participera à la cérémonie nationale de commémoration au Mont Herzl, à l'occasion de la Journée du Souvenir israélienne.