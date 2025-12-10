Amir Ohana et Mike Johnson lancent une initiative mondiale pour nommer Donald Trump au prix Nobel de la paix

Le président de la Knesset, Amir Ohana, et le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, ont annoncé une initiative conjointe visant à rallier des responsables parlementaires du monde entier afin de proposer la candidature du président américain Donald Trump au prochain prix Nobel de la paix.

L’annonce intervient à l’issue d’une rencontre entre Ohana et Johnson à Washington, à la veille de la cérémonie de remise du prix Nobel, qui a distingué cette année l’opposante vénézuélienne María Corina Machado. Certains soutiens de Trump espéraient qu’il figurerait parmi les principaux candidats en raison de ses efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza.

Dans leur déclaration commune, Ohana et Johnson affirment que Trump mérite pleinement d’être nommé pour l’édition 2026 du prix. Selon eux, "tout au long de ses années de service public, le président Trump a porté l’étendard de la paix, s’est engagé à promouvoir le dialogue et a donné l’exemple sur la scène internationale".

Ils mettent en avant son plan en 20 points pour mettre un terme au conflit à Gaza, mais aussi une série d’accords et de cessez-le-feu négociés sous son administration : les accords d’Abraham, ainsi que des avancées diplomatiques entre l’Inde et le Pakistan, la Thaïlande et le Cambodge, la République démocratique du Congo et le Rwanda, l’Azerbaïdjan et l’Arménie, la Serbie et le Kosovo, ou encore entre l’Égypte et l’Éthiopie.

Les deux responsables assurent que, conformément aux principes fondateurs du prix Nobel de la paix, "personne n’a davantage fait progresser la paix en 2025 que le président Trump". Ils ajoutent même que "peu, voire aucun dirigeant dans l’histoire, n’a autant contribué à faire avancer la cause de la paix".

L’initiative vise désormais à convaincre un large cercle de parlementaires internationaux de soutenir formellement la candidature du président américain pour l’année prochaine.