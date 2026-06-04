Après des années de tensions, Israël ouvrira sa première ambassade en Slovénie avec l’arrivée au pouvoir de Janez Janša

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a annoncé jeudi l’ouverture prochaine de la première ambassade d’Israël en Slovénie, quelques heures seulement après l’investiture du nouveau gouvernement slovène dirigé par Janez Janša. Cette décision marque un spectaculaire réchauffement des relations entre les deux pays après plusieurs années de fortes tensions diplomatiques.

Le contraste est d’autant plus frappant qu’au début de la semaine encore, la Slovénie avait refusé l’atterrissage sur son territoire d’un vol de la compagnie israélienne Israir en provenance de Tel-Aviv. Quelques jours plus tard, un nouveau gouvernement de droite prêtait serment à Ljubljana et, dans la foulée, Israël annonçait l’ouverture d’une représentation diplomatique permanente dans le pays. Un revirement aussi rapide est rare dans les relations internationales.

Israël entretient des relations diplomatiques avec la Slovénie depuis 1992, après avoir été l’un des premiers pays à reconnaître son indépendance à la suite de l’éclatement de la Yougoslavie. En 1994, Ljubljana avait ouvert une ambassade en Israël. Jusqu’à présent, toutefois, l’État hébreu gérait ses relations avec la Slovénie par l’intermédiaire d’un ambassadeur non résident et ne disposait d’aucune ambassade sur le sol slovène.

Les relations se sont nettement dégradées sous le gouvernement sortant de Robert Golob. Depuis le 7 octobre 2023, Ljubljana avait adopté une ligne très critique à l’égard d’Israël, reconnaissant un État palestinien, soutenant des initiatives juridiques internationales contre l’État hébreu et encourageant plusieurs mesures de boycott. La télévision publique slovène avait également été la première en Europe à réclamer l’exclusion d’Israël de l’Eurovision.

À Jérusalem, l’arrivée au pouvoir de Janez Janša est perçue comme une opportunité de relancer les relations bilatérales. Ancien Premier ministre et dirigeant du Parti démocratique slovène, il est considéré comme un soutien de longue date d’Israël. "Janez Janša est un ami clair et constant d’Israël. Son élection crée une opportunité unique de faire progresser les relations entre nos deux pays, qui avaient atteint leur point le plus bas ces dernières années en raison de l’hostilité du précédent gouvernement", a déclaré Gideon Sa'ar.

L’ouverture d’une ambassade israélienne à Ljubljana symbolise ainsi la volonté des deux capitales de tourner la page des tensions récentes et d’ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations diplomatiques.