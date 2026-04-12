Après l’explosion d’une effigie de Netanyahou, Israël accuse l’Espagne d’alimenter la haine

Les tensions entre Israël et l’Espagne se sont ravivées après l’explosion d’une gigantesque effigie du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans une commune du sud de l’Espagne. La sculpture, haute de sept mètres et remplie de 14 kilos de poudre, a été détruite lors d’une fête traditionnelle organisée le 5 avril à El Burgo, près de Malaga. Face à cet incident, Israël a convoqué le plus haut représentant diplomatique espagnol à Tel Aviv pour lui adresser une protestation officielle.

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Dans un communiqué virulent, le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé "une haine antisémite choquante", qu’il attribue directement au climat politique entretenu par le gouvernement du Premier ministre Pedro Sanchez. L’État hébreu accuse Madrid d’alimenter une rhétorique hostile à Israël, notamment dans le contexte du conflit régional.

Les autorités espagnoles ont fermement rejeté ces accusations. Une source du ministère des Affaires étrangères a assuré que le gouvernement était "engagé dans la lutte contre l’antisémitisme et toute forme de haine", dénonçant des allégations "infondées". La maire de la localité, Maria Dolores Narvaez, a pour sa part expliqué que cet événement s’inscrivait dans une tradition ancienne, au cours de laquelle des figures publiques internationales, comme Donald Trump ou Vladimir Poutine, ont déjà été représentées par le passé.

Cet épisode s’inscrit dans un contentieux diplomatique plus large entre les deux pays, alimenté depuis plusieurs mois par des divergences profondes sur la guerre à Gaza. Madrid a multiplié les critiques contre Israël, tandis que Jérusalem dénonce une hostilité croissante. Dans ce contexte, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a récemment annoncé que l’Espagne serait exclue du centre de coordination civilo-militaire en Israël, invoquant les positions jugées anti-israéliennes du gouvernement espagnol.