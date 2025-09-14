Arrêt de la Vuelta : Israël affirme que Pedro Sanchez est "une honte pour l'Espagne"

Articles recommandés -

Les tensions diplomatiques montent encore d'un cran entre Israël et l’Espagne après les incidents qui ont interrompu la dernière étape de la Vuelta à Madrid. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a qualifié dimanche soir le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et son gouvernement de « honte pour l’Espagne », l’accusant d’avoir « encouragé » les manifestants propalestiniens qui ont envahi le parcours du Tour d’Espagne.

Lors d’un rassemblement politique plus tôt ce dimanche, Sanchez avait salué la mobilisation en déclarant : « Notre respect et reconnaissance pour les athlètes et notre admiration pour le peuple espagnol qui se mobilise pour des causes justes comme celle de la Palestine ».

Dans un message en hébreu publié sur X, Sa’ar a vivement répliqué : « Aujourd’hui, Sanchez a incité les manifestants à descendre dans la rue. La foule propalestinienne a entendu son message et a fait exploser la Vuelta. » Il a ajouté que la course, « symbole de fierté pour l’Espagne », a été annulée à cause de cette incitation. Sa’ar a également rappelé qu’il y a quelques jours, Sanchez avait exprimé des regrets de ne pas disposer « d’une bombe atomique pour arrêter Israël », en référence à une déclaration sur les nouvelles sanctions espagnoles. Madrid a en effet annoncé neuf mesures contre Israël, dont un embargo total sur les armes et l’interdiction des produits israéliens issus des implantations en Judée-Samarie. Malgré ces tensions, le cycliste Matthew Riccitello, membre de l’équipe Israel-Premier Tech, a été sacré meilleur jeune coureur de la compétition.