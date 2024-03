Attaque à l'arme à feu au carrefour en Judée-Samarie, deux blessés, le terroriste neutralisé

Une attaque à l'arme à feu s'est produite mardi après-midi entre le carrefour de Goush Etzion et Migdal Oz, en Judée-Samarie. Selon le Magen David Adom (MDA), un homme a été touché à la poitrine et évacué vers un hôpital de Jérusalem, tandis qu'une seconde victime aurait été atteinte à l'épaule. Les deux blessés sont des membres des forces de sécurité du Shin Bet. Le terroriste, âgé de 30 ans et originaire de Naplouse, a été neutralisé par les forces présentes sur place. Il était considéré comme "une bombe à retardement".

https://twitter.com/i/web/status/1770102247013163069 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .